إطفاء برج إيفل مساء الاثنين تكريما لذكرى البابا فرنسيس

تُطفأ أضواء برج إيفل مساء الإثنين تكريما لذكرى البابا فرنسيس الذي توفي صباحا عن 88 عاما، على ما أعلنت رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو مشيرة إلى أنها ستقترح إطلاق اسمه على موقع في العاصمة الفرنسية.



وأثنت رئيسة البلدية الاشتراكية في بيان على "التزامه من أجل كنيسة تمد اليد إلى الأكثر ضعفا" وعزمه على وضع "البيئة في صلب اهتماماته الروحية والاجتماعية" ودفاعه عن "استقبال اللاجئين".