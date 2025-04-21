بوتين عن البابا فرنسيس: "زعيم حكيم"

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالبابا فرنسيس الذي توفي عن عمر ناهز 88 عاما، ووصفه بأنه "زعيم حكيم" و"مدافع مثابر عن القيم العليا للإنسانية والعدالة".



وقال بوتين في برقية تعزية نشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين: "خلال فترة حبريته، ساهم بشكل فعال في تعزيز الحوار بين الكنيستين الروسية الأرثوذكسية والكاثوليكية، وكذلك في التفاعل البناء بين روسيا والكرسي الرسولي".