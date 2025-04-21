الكرملين: إستبعاد أميركا لانضمام أوكرانيا إلى حلف الأطلسي يبعث على الرضا

رأى الكرملين اليوم الاثنين أن موقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن استبعاد انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي يبعث على الرضا لدى موسكو لكنه أحجم عن التعليق على آمال ترامب في التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع.



وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس فلاديمير بوتين وروسيا لا يزالان منفتحين على إيجاد تسوية للأزمة الأوكرانية وأن العمل مع الولايات المتحدة مستمر.