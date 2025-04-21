البطريرك يوحنا العاشر يازجي ترأس قداس اثنين الباعوث في الكاتدرائية المريمية في دمشق

ترأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي خدمة القداس بمناسبة اثنين الباعوث في الكاتدرائية المريمية في دمشق، حيث كان تأكيد على الفرح في القيامة رغم كل شيء.