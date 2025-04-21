زيلينسكي يشيد بالبابا الذي "كان يصلي من أجل السلام في أوكرانيا"

قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين تعازيه بوفاة البابا فرنسيس، مشيدًا بالذي "كان يصلي من أجل السلام في أوكرانيا" وناضل ضد الهجوم الروسي على مدى ثلاث سنوات.وكتب على "إكس" بعيد ساعات من إعلان وفاته: "كان يعرف كيف يبعث الأمل، ويخفف المعاناة بالصلاة، ويحث على الوحدة. لقد كان يصلي من أجل السلام في أوكرانيا ومن أجل الأوكرانيين"، قائلًا: "إننا نشعر بالحزن مع الكاثوليك وجميع المسيحيين".