"حماس" معزيةً بالبابا: مسيرة حافلة في خدمة القيم الإنسانية والدينية

عزت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان "الكنيسة الكاثوليكية في العالم وعموم المسيحيين بوفاة البابا فرنسيس بعد مسيرة حافلة في خدمة القيم الإنسانية والدينية".



وقالت: "كانت للبابا مواقف مشهودة في تعزيز قيم الحوار بين الأديان، وفي الدعوة إلى التفاهم والسلام بين الشعوب، ونبذ الكراهية والعنصرية، بحيث عبر في أكثر من مناسبة عن رفضه للعدوان والحروب في العالم، وكان من الأصوات الدينية البارزة التي نددت بجرائم الحرب والإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".



ونوهت "بمواقفه الأخلاقية والإنسانية، كؤكدةً "أهمية مواصلة الجهود المشتركة بين أصحاب الرسالات السماوية والضمائر الحية في مواجهة الظلم والاستعمار، ونصرة قضايا العدالة والحرية وحقوق الشعوب المظلومة".