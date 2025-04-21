حيا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاثنين البابا فرنسيس "رجل الدولة المحترم" الذي كان "يولي أهمية للحوار بين الأديان".وفي رسالة عبر اكس، تحدث إردوغان الذي يرئس دولة يشكل المسملون السنة غالبية سكانها عن "مبادرات البابا في وجه المآسي الإنسانية ولا سيما القضية الفلسطينية والإبادة في غزة".وزار البابا فرنسيس تركيا في تشرين الثاني 2014.