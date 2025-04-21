الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
19
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
19
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ماكرون يصل إلى مايوت لتقييم إعادة الإعمار بعد الإعصار المدمر
أخبار دولية
2025-04-21 | 09:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ماكرون يصل إلى مايوت لتقييم إعادة الإعمار بعد الإعصار المدمر
وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين إلى مايوت، أفقر المقاطعات الفرنسية، لتقييم الاضرار وتقديم خطة "إعادة بناء" الأرخبيل الذي لايزال يعاني من الآثار المدمرة لإعصار شيدو في كانون الأول.
ومامودزو هي المحطة الأولى من جولة تستمر خمسة أيام في منطقة المحيط الهندي، تقوده ايضًا الى لاريونيون، وهي مقاطعة فرنسية أخرى، ثم إلى مدغشقر وموريشيوس.
ولدى نزوله من الطائرة، قال ماكرون الذي وصل بصحبة زوجته بريجيت "لقد استجبنا لحالة الطوارىء القصوى. وأنا هنا الآن لتقييم ما تم إنجازه بشكل جيد وما لم يتم إنجازه بشكل كاف، من أجل الدفع بالعجلة إلى الأمام".
ويرافقه وزراء أقاليم ما وراء البحار والزراعة والصحة والفرنكوفونية.
ويحمل ماكرون معه مشروع قانون "لإعادة بناء" الأرخبيل يرمي إلى تعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية والسكن غير القانوني وانعدام الأمن ودعم الاقتصاد المحلي.
وهذا النص الذي ينتظره نواب مايوت بفارغ الصبر منذ سنوات ستتم المصادقة عليه في المساء خلال جلسة خاصة لمجلس الوزراء برئاسة ماكرون عبر الفيديو من الطائرة التي ستقله إلى جزيرة لاريونيون.
وزار الرئيس الفرنسي تسينغوني (غرب) حيث تحدث خلال زيارته السابقة في كانون الأول مع السكان المنكوبين.
أخبار دولية
مايوت
لتقييم
إعادة
الإعمار
الإعصار
المدمر
التالي
ترامب: آمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع
زعيم المعارضة الإسرائيلية يعرب عن خشيته من وقوع اغتيال سياسيّ
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-03-28
ماكرون: إصلاح القطاع المصرفي في لبنان أمر أساسي للبدء بإعادة الإعمار
آخر الأخبار
2025-03-28
ماكرون: إصلاح القطاع المصرفي في لبنان أمر أساسي للبدء بإعادة الإعمار
0
اقتصاد
2025-03-07
البنك الدولي: 11 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان بعد الحرب
اقتصاد
2025-03-07
البنك الدولي: 11 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان بعد الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-25
بالأرقام... غزة بعد الحرب وتحديات إعادة الإعمار
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-25
بالأرقام... غزة بعد الحرب وتحديات إعادة الإعمار
0
آخر الأخبار
2025-02-18
تقييم البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي: تقديرات الاحتياجات اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار في غزة والضفة الغربية خلال العقد المقبل تبلغ 53.2 مليار دولار
آخر الأخبار
2025-02-18
تقييم البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي: تقديرات الاحتياجات اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار في غزة والضفة الغربية خلال العقد المقبل تبلغ 53.2 مليار دولار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إجراءات سيتخذها الفاتيكان بعد رحيل البابا فرنسيس... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إجراءات سيتخذها الفاتيكان بعد رحيل البابا فرنسيس... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
غاب البابا فرنسيس تاركًا رسالة أمل وسلام في ذاكرة الأجيال الجديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
غاب البابا فرنسيس تاركًا رسالة أمل وسلام في ذاكرة الأجيال الجديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
البابا يغادر الدنيا تاركًا بصمة إصلاح وتجدد في الكرسي الرسولي خلال ولايته
تقارير نشرة الاخبار
13:22
البابا يغادر الدنيا تاركًا بصمة إصلاح وتجدد في الكرسي الرسولي خلال ولايته
0
أخبار دولية
12:26
نتانياهو يطعن بإفادة رئيس الشاباك عن مطالبته بالولاء أمام المحكمة العليا
أخبار دولية
12:26
نتانياهو يطعن بإفادة رئيس الشاباك عن مطالبته بالولاء أمام المحكمة العليا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-04-06
البابا فرنسيس يحيي حشودًا في الفاتيكان في أول ظهور له منذ مغادرته المستشفى
أخبار دولية
2025-04-06
البابا فرنسيس يحيي حشودًا في الفاتيكان في أول ظهور له منذ مغادرته المستشفى
0
آخر الأخبار
2025-03-30
ولي العهد السعودي يستقبل سلام ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها
آخر الأخبار
2025-03-30
ولي العهد السعودي يستقبل سلام ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها
0
اقتصاد
02:34
مع بدء موسم الحصاد... وزارة الزراعة تدعو الى دعم البطاطا اللبنانية
اقتصاد
02:34
مع بدء موسم الحصاد... وزارة الزراعة تدعو الى دعم البطاطا اللبنانية
0
حال الطقس
2025-04-15
الاستقرار الجوي يستمر طيلة الأسبوع... وارتفاع بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-04-15
الاستقرار الجوي يستمر طيلة الأسبوع... وارتفاع بدرجات الحرارة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بحضور السفير البابوي... بلدة يارون الجنوبية أحيت قداس إثنين الباعوث
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بحضور السفير البابوي... بلدة يارون الجنوبية أحيت قداس إثنين الباعوث
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إجراءات سيتخذها الفاتيكان بعد رحيل البابا فرنسيس... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إجراءات سيتخذها الفاتيكان بعد رحيل البابا فرنسيس... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
غاب البابا فرنسيس تاركًا رسالة أمل وسلام في ذاكرة الأجيال الجديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
غاب البابا فرنسيس تاركًا رسالة أمل وسلام في ذاكرة الأجيال الجديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
البابا يغادر الدنيا تاركًا بصمة إصلاح وتجدد في الكرسي الرسولي خلال ولايته
تقارير نشرة الاخبار
13:22
البابا يغادر الدنيا تاركًا بصمة إصلاح وتجدد في الكرسي الرسولي خلال ولايته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:01
إجتماعات مكثفة في واشنطن... والوفد اللبناني يخرج بإشارات إيجابية
تقارير نشرة الاخبار
13:01
إجتماعات مكثفة في واشنطن... والوفد اللبناني يخرج بإشارات إيجابية
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:56
مقدمة النشرة المسائية 21-04-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:56
مقدمة النشرة المسائية 21-04-2025
0
تقارير نشرة الاخبار
08:19
بابا الفقراء وبابا الشباب سيبقى ذكراه مؤبدًا
تقارير نشرة الاخبار
08:19
بابا الفقراء وبابا الشباب سيبقى ذكراه مؤبدًا
0
أخبار دولية
07:58
البطريرك يوحنا العاشر يازجي ترأس قداس اثنين الباعوث في الكاتدرائية المريمية في دمشق
أخبار دولية
07:58
البطريرك يوحنا العاشر يازجي ترأس قداس اثنين الباعوث في الكاتدرائية المريمية في دمشق
0
أخبار لبنان
04:08
فضل الله: هناك أولويات على الحكومة أن تعالجها أولا ثم تأتي الطروحات المرتبطة بكيفية حماية السيادة الوطنية
أخبار لبنان
04:08
فضل الله: هناك أولويات على الحكومة أن تعالجها أولا ثم تأتي الطروحات المرتبطة بكيفية حماية السيادة الوطنية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:38
توتر وتحطيم في طرابلس...
أخبار لبنان
14:38
توتر وتحطيم في طرابلس...
2
أمن وقضاء
09:16
لبنان يعلن الحداد الرسمي على وفاة البابا فرنسيس
أمن وقضاء
09:16
لبنان يعلن الحداد الرسمي على وفاة البابا فرنسيس
3
أخبار لبنان
02:51
الرئيس عون عاد البطريرك الراعي في أوتيل ديو وإطمأن إلى صحته
أخبار لبنان
02:51
الرئيس عون عاد البطريرك الراعي في أوتيل ديو وإطمأن إلى صحته
4
تقارير نشرة الاخبار
13:59
صورة وجه المسيح التي عاشت في خيال كل مؤمن... تحولت إلى حقيقة رقمية!
تقارير نشرة الاخبار
13:59
صورة وجه المسيح التي عاشت في خيال كل مؤمن... تحولت إلى حقيقة رقمية!
5
أخبار دولية
00:28
الذهب يسجل أعلى مستوى على الإطلاق...
أخبار دولية
00:28
الذهب يسجل أعلى مستوى على الإطلاق...
6
أخبار دولية
04:13
وفاة البابا فرنسيس عن 88 عاما
أخبار دولية
04:13
وفاة البابا فرنسيس عن 88 عاما
7
منوعات
16:15
قصته انتشرت عالميًا: ضبطته زوجته مع عشيقته فحاول الهروب من الفندق... وهذا ما حدث له!
منوعات
16:15
قصته انتشرت عالميًا: ضبطته زوجته مع عشيقته فحاول الهروب من الفندق... وهذا ما حدث له!
8
حال الطقس
02:15
كتل حارة بانتظارنا... الحرارة تتخطى الـ30 درجة!
حال الطقس
02:15
كتل حارة بانتظارنا... الحرارة تتخطى الـ30 درجة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More