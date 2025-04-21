غوتيريش: البابا كان "رسول أمل وتواضع وإنسانية"

اعتبر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ان البابا فرنسيس الذي توفي الاثنين كان "رسول أمل وتواضع وإنسانية".



وأوضح في بيان "البابا فرنسيس كان صوتا ساميا من أجل السلام والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. خلف وراءه إرثا من الإيمان والخدمة والتعاطف مع الجميع خصوصا مع المهمشين أو المحاصرين بفظائع الحرب" مضيفا أن البابا "كان رجل دين لكل الأديان".