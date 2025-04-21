ترامب يوجّه بتنكيس الأعلام حدادا على البابا فرنسيس

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتنكيس الأعلام الاثنين حدادا على البابا فرنسيس الذي توفي عن 88 عاما.



ووجّه ترامب بتنكيس الأعلام في البيت الأبيض وفي الممتلكات العامة والعسكرية وعلى متن السفن التابعة لسلاح البحرية والبعثات الدبلوماسية في الخارج "كمؤشر على الاحترام لذكرى قداسة البابا فرنسيس".

