نتانياهو يطعن بإفادة رئيس الشاباك عن مطالبته بالولاء أمام المحكمة العليا

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الإثنين رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار "بالكذب" في إفادته للمحكمة العليا بخصوص قضية عزله والتي قال فيها إن بنيامين نتانياهو طلب منه الولاء له شخصيا والتجسّس على المتظاهرين.



وجاء في بيان مقتضب صادر عن مكتب نتانياهو "رونين بار قدّم اليوم إفادة خطية كاذبة إلى المحكمة العليا، سيتم دحضها بشكل شامل في الوقت المناسب".



وكتب بار في الوثيقة التي نشرتها النيابة العامة "كان واضحا أنه، في حال وقوع أزمة دستورية، يُنتظر مني إطاعة نتانياهو وليس المحكمة العليا".



وتأتي هذه الإفادة في سياق جلسات المحكمة الجارية ضد قرار الحكومة بعزل رئيس الشاباك والذي طعنت فيه المدعية العامة للدولة والمعارضة بعد أن رأت فيه نزعة استبدادية.

