محطة إن.بي.آر: البيت الأبيض يبحث عن وزير دفاع جديد

أفادت محطة إن.بي.آر الإذاعية الأميركية نقلًا عن مسؤول لم تسمه اليوم الاثنين بأن البيت الأبيض شرع في البحث عن وزير دفاع جديد، وذلك بعد تقارير أفادت بأن الوزير الحالي بيت هيغسيث شارك تفاصيل هجوم آذار على جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران عبر مجموعة تراسل.