طبيب الفاتيكان: البابا فرنسيس توفي بسبب سكتة دماغية وقصور في القلب

أعلن طبيب الفاتيكان أندريا أركانجيلي في شهادة وفاة البابا فرنسيس اليوم الإثنين أن بابا الفاتيكان توفي بسبب سكتة دماغية وقصور في القلب.وجاء في الشهادة التي نشرها الفاتيكان أن البابا دخل في غيبوبة قبل وفاته في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.