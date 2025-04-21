طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين روسيا بـ"رد واضح" على مسألة إن كانت توافق على وقف إطلاق النار على الأهداف المدنية، وهو مقترح أشارت موسكو إلى أنها ستدرسه.وقال زيلينسكي "ما زال مقترح أوكرانيا عدم ضرب البنى التحتية المدنية على الأقل، قائما. ونتوقع ردا واضحا من موسكو. نحن على استعداد لأي حوار بشأن كيفية ضمان ذلك".