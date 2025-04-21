السعودية "تعزي" بوفاة البابا فرنسيس

أرسل العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان الإثنين برقيتي "تعزية" في وفاة البابا فرنسيس، على ما أفاد الإعلام الرسمي.



وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) بيانا مقتضبا عن الديوان الملكي جاء فيه أنّ الملك سلمان والأمير محمد أرسلا "برقيتي عزاء في وفاة البابا فرنسيس رئيس دولة الفاتيكان" الذي توفي عن 88 عاما الاثنين.

