هجوم روسيّ بالطائرات المسيرة في أوديسا الأوكرانية

اندلعت حرائق ووقعت أضرار في العديد من الشقق السكنية، في مدينة أوديسا الأوكرانية، في هجوم روسيّ واسع النطاق بالطائرات المسيرة.

وكتب رئيس بلدية أوديسا هينادي تروخانوف: "استهدف العدو منطقة سكنية في حي مكتظ بالسكان في أوديسا".

ونشر صورًا لحريق خارج عن السيطرة ومبانيَ سكنيةٍ نوافذها محطمة وواجهاتها متضررة.

وأكّد حاكم المنطقة أوليه كيبر أنّ الهجوم ألحق أضرارًا بالمساكن والبنية التحتية المدنية ومؤسسة تعليمية وسيارات.

ومدينة أوديسا، بموانئها الثلاثة، هدف متكرر للهجمات الروسية خلال الصراع المستمر، منذ أكثر من ثلاث سنوات.