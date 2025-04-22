ترامب عن البابا فرنسيس: كان رجلًا طيبًا عمل بجدّ وأحبّ العالم

كرّم الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب ذكرى البابا فرنسيس، الذي توفّي صباح الإثنين، عن 88 عامًا.

وأمر ترامب بتنكيس الأعلام، في البيت الأبيض وفي المنشآت العامة والعسكرية وعلى متن السفن التابعة لسلاح البحرية والبعثات الدبلوماسية، في الخارج، كمؤشر على الاحترام لذكرى قداسة البابا فرنسيس.

وقال الرئيس الأميركيّ، في حدث لمناسبة عيد الفصح، في البيت الأبيض، إنّ البابا الراحل "كان رجلًا طيبًا”.

وأضاف: “لقد عمل بجدّ وأحبّ العالم".

وقبلها، كتب ترامب في منشور مقتضب عبر منصته تروث سوشال: "إرقد بسلام البابا فرنسيس! ليباركه الله وليبارك كل الذين أحبّوه".

وأعلن ترامب أنّه سيسافر إلى روما برفقة السيدة الأولى ميلانيا ترامب، لحضور جنازة البابا الراحل.