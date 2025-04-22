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غارات إسرائيلية استهدفت أنحاء متفرّقة في قطاع غزة

أخبار دولية
2025-04-22 | 00:18
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غارات إسرائيلية استهدفت أنحاء متفرّقة في قطاع غزة
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غارات إسرائيلية استهدفت أنحاء متفرّقة في قطاع غزة

استُشهد سبعة أشخاص على الأقلّ في غارات جوية إسرائيلية، استهدفت، فجرًا، أنحاء متفرّقة في قطاع غزة، وفق ما أعلن الدفاع المدنيّ الفلسطينيّ.

     

وقال المتحدّث باسم الدفاع المدنيّ محمود بصل، لوكالة فرانس برس إنّ “الجيش الإسرائيليّ شنّ عدة غارات جوية فجرًا على مدينة غزة وبيت لاهيا وبيت حانون وخان يونس، ممّا أدّى إلى استشهاد 7 مواطنين مدنيين".

     

وأوضح أنّ "أربعة شهداء سقطوا جرّاء قصف منزل لعائلة بكر في حيّ الرمال غربي مدينة غزة، بينما سقط شهيدان إثر استهداف من الطيران الحربيّ لمنزل في منطقة الصبرة غربي غزة".

     

كما أوضح أنّ "شهيدًا سقط باستهداف منزل في خان يونس".

     

ولفت المتحدّث إلى أنّ الجيش الإسرائيليّ نسف أكثر من عشرة منازل، شرقي مدينة غزة وفي رفح.

 

وأكّد أنّ غارة جوية أسفرت عن إحراق وتدمير جرافات ومعدات تابعة لبلدية جباليا في شمال القطاع.

     

كما طال قصف مدفعيّ إسرائيليّ أحياء الدرج والتفاح والشجاعية في مدينة غزة، وفق المصدر نفسه.

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