فانس ورئيس الوزراء الهنديّ رحّبا بالتقدم المحرز في محادثاتهما

رحّب نائب الرئيس الأميركيّ جيه. دي فانس ورئيس الوزراء الهنديّ ناريندرا مودي بالتقدم الكبير المحرز في المحادثات في شأن إبرام اتفاق تجاريّ بين البلدين.

وتسعى نيودلهي جاهدة لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية وتعزيز العلاقات مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال مسؤولون أميركيون إنّ فانس وصل إلى الهند اليوم في مستهل زيارة خاصة إلى حد كبير مع أسرته تستغرق أربعة أيام، وتشمل جولة في تاج محل وإلقاء خطاب في مدينة جايبور.

وأوضح بيان صادر عن مكتب مودي بعد محادثات بينهما أنّ الجانبين أشارا أيضًا إلى الجهود المستمرة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والدفاع والتقنيات الاستراتيجية وغيرها.

ولفت البيان إلى أنّ الزعيمين ناقشا القضايا الإقليمية والعالمية وأنهما شددا على الحوار والدبلوماسية كسبيل للمضي.

ونقل رئيس الوزراء تحياته الحارة للرئيس ترامب، مطّلعًا إلى زيارة ترامب إلى الهند في وقت لاحق هذا العام.

وأكّد مكتب فانس إن المحادثات "تتيح فرصة للتفاوض على اتفاق تجاريّ جديد وحديث يركز على تعزيز إتاحة فرص العمل ورفاهية

المواطنين في كلا البلدين".