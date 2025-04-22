مودي: الهند والسعودية تدرسان مشاريع مشتركة للمصافي والبتروكيماويات

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مقابلة مع عرب نيوز أن الهند والسعودية تدرسان مشاريع مشتركة في المصافي والبتروكيماويات، وذلك في مستهل زيارة تستغرق يومين للمملكة.



وقال: "نعمل الآن على دراسات الجدوى لربط شبكة الكهرباء بين الهند والسعودية والمنطقة على نطاق أوسع".