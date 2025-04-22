عشرات الجامعات الأميركية توقع رسالة تندد بـ"التدخل السياسي" لإدارة ترامب

نشرت أكثر من 100 جامعة وكلية أميركية بينها جامعتا برينستون وبراون المرموقتان، رسالة مشتركة تُدين "التدخل السياسي" للرئيس دونالد ترامب في النظام التعليمي.



وجاء في الرسالة: "إننا نتحدث بصوت واحد لندين التجاوزات الحكومية غير المسبوقة والتدخل السياسي الذي يُهدد التعليم العالي الأميركي".