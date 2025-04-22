بوتين: شركات الطاقة الروسية مهتمة بتنمية العلاقات مع عمان

أكد الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان أن شركات الطاقة الروسية تبدي اهتماما كبيرا بتنمية العلاقات مع عمان.



وتحدث الزعيمان خلال لقاء بينهما بثه التلفزيون خلال زيارة يقوم بها سلطان عمان إلى موسكو.