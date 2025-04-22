زلزال بقوة 6,2 درجات قبالة ساحل إندونيسسيا

وقع زلزال بقوّة 6,2 درجات قبالة ساحل إندونيسيا، بحسب ما أعلن المعهد الأميركي للدراسات الجيولوجية (يو اس جي اس).



وحدث الزلزال الساعة 19:17 بالتوقيت المحلّي (10:17 ت غ) على عمق 117 كيلومترا على مسافة متساوية من جزر الملوك الإندونيسية وجنوب الفيليبين. ولم يصدر بعد أيّ إنذار من التسونامي.