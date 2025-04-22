لازاريني: غزة أصبحت موطنا لليأس والجوع يتمدّد ويتفاقم بشكل متعمّد

ندّد المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني بـ"الجوع الذي يتفاقم بشكل متعمّد" في غزة، بعد 50 يوما من منع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع.



ورأى لازاريني أن غزة أصبحت موطنا لليأس، مشيرا الى أن "الجوع يتمدّد ويتفاقم بشكل متعمّد وبدفع من الإنسان".



وندّد لازاريني على إكس، بـ"عقاب جماعي" أنزل بسكان غزة.



وأشار إلى أن "المصابين والمرضى والمسنّين يحرمون من الإمدادات الطبية والعلاجات".



وشجب "استخدام المساعدة الإنسانية عملة مقايضة وسلاح حرب"، مطالبا باستئناف إدخال المساعدات الإنسانية والإفراج عن الرهائن وإقرار وقف لإطلاق النار من جديد.