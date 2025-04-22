صندوق النقد الدولي: النمو العالمي سيتراجع إلى 2,8% في 2025 جراء الحرب التجارية

توقع صندوق النقد الدولي أن يكون للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات التي اتُخذت ردا على ذلك، تأثير كبير على الاقتصاد العالمي هذا العام، متحدثا عن تباطؤ مرتقب في النمو.



وتتوخى المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، الحذر في توقعاتها الأخيرة بسبب "تعقيد المرحلة الراهنة وسرعة تبدّلها". ومع ذلك، فإنها توقعت أن يصل النمو العالمي إلى 2,8% هذا العام، وهو رقم تم تعديله نزولا بنحو 0,5 نقطة مئوية مقارنة بتقديراتها السابقة في كانون الثاني.