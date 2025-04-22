الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
19
o
الجنوب
20
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Researcher قصّة كبيرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
19
o
الجنوب
20
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
صندوق النقد الدولي: النمو العالمي سيتراجع إلى 2,8% في 2025 جراء الحرب التجارية
أخبار دولية
2025-04-22 | 09:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
صندوق النقد الدولي: النمو العالمي سيتراجع إلى 2,8% في 2025 جراء الحرب التجارية
توقع صندوق النقد الدولي أن يكون للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات التي اتُخذت ردا على ذلك، تأثير كبير على الاقتصاد العالمي هذا العام، متحدثا عن تباطؤ مرتقب في النمو.
وتتوخى المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، الحذر في توقعاتها الأخيرة بسبب "تعقيد المرحلة الراهنة وسرعة تبدّلها". ومع ذلك، فإنها توقعت أن يصل النمو العالمي إلى 2,8% هذا العام، وهو رقم تم تعديله نزولا بنحو 0,5 نقطة مئوية مقارنة بتقديراتها السابقة في كانون الثاني.
أخبار دولية
صندوق النقد الدولي
النمو العالمي
الحرب التجارية
التالي
وزير الدفاع الأميركيّ اتهم مستشاريه السابقين بالانقلاب عليه
السعودية "تعزي" بوفاة البابا فرنسيس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-04-15
وكالة الطاقة الدولية: الحرب التجارية ستؤدي إلى تراجع الطلب العالميّ على النفط
أخبار دولية
2025-04-15
وكالة الطاقة الدولية: الحرب التجارية ستؤدي إلى تراجع الطلب العالميّ على النفط
0
أخبار دولية
2025-04-04
صندوق النقد يحذر من خطر كبير على الاقتصاد العالمي بسبب التعرفات الجمركية الأميركية
أخبار دولية
2025-04-04
صندوق النقد يحذر من خطر كبير على الاقتصاد العالمي بسبب التعرفات الجمركية الأميركية
0
أخبار لبنان
13:26
سلسلة لقاءات للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي
أخبار لبنان
13:26
سلسلة لقاءات للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي
0
اقتصاد
08:01
لقاءات لكنعان مع إدارتي صندوق النقد والبنك الدولي
اقتصاد
08:01
لقاءات لكنعان مع إدارتي صندوق النقد والبنك الدولي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:19
بوتين يعرض وقف غزو أوكرانيا عند خط المواجهة الحالي
أخبار دولية
14:19
بوتين يعرض وقف غزو أوكرانيا عند خط المواجهة الحالي
0
أخبار دولية
14:15
إسرائيل تأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
14:15
إسرائيل تأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
14:13
ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات من 13 إلى 16أيار
أخبار دولية
14:13
ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات من 13 إلى 16أيار
0
أخبار دولية
14:01
البيت الأبيض: المحادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل مع الصين تسير "بشكل جيد للغاية"
أخبار دولية
14:01
البيت الأبيض: المحادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل مع الصين تسير "بشكل جيد للغاية"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
08:58
ابنة دونالد ترامب تستعرض مهاراتها بركوب الأمواج في كوستاريكا... قوامها الممشوق حديث المتابعين! (صور)
منوعات
08:58
ابنة دونالد ترامب تستعرض مهاراتها بركوب الأمواج في كوستاريكا... قوامها الممشوق حديث المتابعين! (صور)
0
آخر الأخبار
12:03
حماس: المعتقلون الأردنيون عبروا عن ضمير الأمة في نصرة غزة والقدس ولا يستهدفون أمن الأردن
آخر الأخبار
12:03
حماس: المعتقلون الأردنيون عبروا عن ضمير الأمة في نصرة غزة والقدس ولا يستهدفون أمن الأردن
0
آخر الأخبار
12:26
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لـ"الجزيرة": وجدت انفتاحا خلال النقاش مع وزير الخارجية الأميركي بشأن سوريا ومن المهم جدا رفع العقوبات عن سوريا كي تتمكن حكومتها من العمل
آخر الأخبار
12:26
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لـ"الجزيرة": وجدت انفتاحا خلال النقاش مع وزير الخارجية الأميركي بشأن سوريا ومن المهم جدا رفع العقوبات عن سوريا كي تتمكن حكومتها من العمل
0
فنّ
12:46
جورج خباز يحصد جائزة أفضل ممثل في مهرجان هونغ كونغ الدولي للأفلام
فنّ
12:46
جورج خباز يحصد جائزة أفضل ممثل في مهرجان هونغ كونغ الدولي للأفلام
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
شوكولا دبي تشعل أزمة الفستق الحلبي بعد جنون التيك توك
تقارير نشرة الاخبار
13:46
شوكولا دبي تشعل أزمة الفستق الحلبي بعد جنون التيك توك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الوفد اللبناني في واشنطن: الاصلاحات ضرورية للبنان لا لأي طرف آخر والمشوار شاق
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الوفد اللبناني في واشنطن: الاصلاحات ضرورية للبنان لا لأي طرف آخر والمشوار شاق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
المغترب اللبناني من قلب باريس يحيي العادات والتقاليد
تقارير نشرة الاخبار
13:41
المغترب اللبناني من قلب باريس يحيي العادات والتقاليد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باصات النقل المشترك تصل إلى شتورة وصور وطرابلس
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باصات النقل المشترك تصل إلى شتورة وصور وطرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
في بيروت... المناصفة في المجلس البلدي مقابل تجريد المحافظ من صلاحياته لصالح رئيس البلدية
تقارير نشرة الاخبار
13:38
في بيروت... المناصفة في المجلس البلدي مقابل تجريد المحافظ من صلاحياته لصالح رئيس البلدية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هكذا ودعت مدن العالم البابا فرنسيس
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هكذا ودعت مدن العالم البابا فرنسيس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
علاقة خاصة بين البابا وشبيبة لبنان: انتم في صلاتي!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
علاقة خاصة بين البابا وشبيبة لبنان: انتم في صلاتي!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل تكشف عن خطتها للسيطرة على قطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل تكشف عن خطتها للسيطرة على قطاع غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إسرائيل تُمعن في خرق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إسرائيل تُمعن في خرق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
صحف اليوم
00:29
“المجموعة الأُم” لمطلقي الصواريخ على إسرائيل من لبنان... هل أُوقعت؟
صحف اليوم
00:29
“المجموعة الأُم” لمطلقي الصواريخ على إسرائيل من لبنان... هل أُوقعت؟
2
حال الطقس
02:06
رياح قوية غبار وارتفاع في درجات الحرارة…
حال الطقس
02:06
رياح قوية غبار وارتفاع في درجات الحرارة…
3
اقتصاد
02:17
انخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:17
انخفاض في أسعار المحروقات
4
أمن وقضاء
08:56
إشكال وإطلاق نار في عين التينة - الضنية على خلفية الانتخابات البلدية
أمن وقضاء
08:56
إشكال وإطلاق نار في عين التينة - الضنية على خلفية الانتخابات البلدية
5
خبر عاجل
02:00
استهداف سيارة في بعورته الدامور
خبر عاجل
02:00
استهداف سيارة في بعورته الدامور
6
أخبار لبنان
03:44
مصدر أمنيّ لوكالة فرانس برس: اغتيال قيادي في “الجماعة الإسلامية” في غارة بعورتا
أخبار لبنان
03:44
مصدر أمنيّ لوكالة فرانس برس: اغتيال قيادي في “الجماعة الإسلامية” في غارة بعورتا
7
منوعات
08:58
ابنة دونالد ترامب تستعرض مهاراتها بركوب الأمواج في كوستاريكا... قوامها الممشوق حديث المتابعين! (صور)
منوعات
08:58
ابنة دونالد ترامب تستعرض مهاراتها بركوب الأمواج في كوستاريكا... قوامها الممشوق حديث المتابعين! (صور)
8
أخبار دولية
13:05
الساعات الأخيرة للبابا فرنسيس...
أخبار دولية
13:05
الساعات الأخيرة للبابا فرنسيس...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More