بوتين بحث الملف النووي الإيراني مع سلطان عُمان

أعلن مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوري أوشاكوف، أن الرئيس الروسي بحث مع سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد بحثا المحادثات النووية الإيرانية خلال لقائهما في موسكو.



ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن أوشاكوف قوله "نعم"، ردا على سؤال إذا تم بحث الملف خلال الاجتماع.



وتتوسط السلطة المحادثات الأميركية الإيرانية التي جرت أخيراً.