24 قتيلا على الأقل في هجوم على السياح في كشمير

قُتل 24 شخصا على الأقل في الشطر الهندي من كشمير عندما أطلق مسلحون النار على مجموعة من السياح، وفقا لمسؤول في الشرطة، في حين قالت السلطات إن الهجوم هو الأسوأ الذي يستهدف مدنيين منذ سنوات.



وقال المسؤول الكبير في شرطة كشمير لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته: "قُتل 24 شخصا على الأقل"، في غياب حصيلة رسمية.