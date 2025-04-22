الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
19
o
الجنوب
20
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Researcher قصّة كبيرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
19
o
الجنوب
20
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نائب الرئيس الأميركي يعلن عن تقدّم في المحادثات التجارية مع الهند
أخبار دولية
2025-04-22 | 11:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نائب الرئيس الأميركي يعلن عن تقدّم في المحادثات التجارية مع الهند
أعلن نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إحراز "تقدّم جيد" نحو إبرام اتفاق تجاري مع الهند، بعد لقائه رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي في نيودلهي.
وقال فانس في جايبور، إحدى محطّات زيارته للهند التي تستغرق أربعة أيام، إنّ "رئيس الوزراء مودي مفاوض صعب، ويصعب انتزاع تنازلات منه".
وأشار إلى أنّ "هذا أحد الأسباب التي تجعلنا نحترمه"، مضيفا أن "رئيس الحكومة مودي وأنا أحرزنا تقدّما جيدا للغاية في جميع النقاط".
وقال: "حكومتينا تعملان بجهد من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري قائم على الأولويات المشتركة، عبر خلق فرص عمل جديدة وبناء سلاسل توريد مستدامة وضمان الرخاء لعمّالنا".
وأشار نائب الرئيس الأميركي إلى شراكة مربحة للجانبين بين دولتين "لديهما الكثير لتقدّمانه لبعضهما البعض"، داعيا نيودلهي إلى شراء المزيد من المعدّات العسكرية الأميركية وتعزيز العلاقات في مجال الطاقة.
أخبار دولية
الرئيس
الأميركي
تقدّم
المحادثات
التجارية
الهند
التالي
وزير الدفاع الأميركيّ اتهم مستشاريه السابقين بالانقلاب عليه
السعودية "تعزي" بوفاة البابا فرنسيس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-04-21
نائب الرئيس الأميركي في الهند للبحث في الشؤون التجارية
أخبار دولية
2025-04-21
نائب الرئيس الأميركي في الهند للبحث في الشؤون التجارية
0
أخبار دولية
2025-04-17
ترامب يتحدث عن "تقدم كبير" في محادثات الرسوم الجمركية مع اليابان
أخبار دولية
2025-04-17
ترامب يتحدث عن "تقدم كبير" في محادثات الرسوم الجمركية مع اليابان
0
أخبار لبنان
2025-02-27
عيسى الخوري بحث مع سفير الهند إمكانية التبادل التجاري والتعاون المعرفي
أخبار لبنان
2025-02-27
عيسى الخوري بحث مع سفير الهند إمكانية التبادل التجاري والتعاون المعرفي
0
أخبار دولية
2025-04-20
النفط ينخفض 1% بعد تقدم في المحادثات الأميركية الإيرانية
أخبار دولية
2025-04-20
النفط ينخفض 1% بعد تقدم في المحادثات الأميركية الإيرانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:19
بوتين يعرض وقف غزو أوكرانيا عند خط المواجهة الحالي
أخبار دولية
14:19
بوتين يعرض وقف غزو أوكرانيا عند خط المواجهة الحالي
0
أخبار دولية
14:15
إسرائيل تأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
14:15
إسرائيل تأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
14:13
ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات من 13 إلى 16أيار
أخبار دولية
14:13
ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات من 13 إلى 16أيار
0
أخبار دولية
14:01
البيت الأبيض: المحادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل مع الصين تسير "بشكل جيد للغاية"
أخبار دولية
14:01
البيت الأبيض: المحادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل مع الصين تسير "بشكل جيد للغاية"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إسرائيل تُمعن في خرق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إسرائيل تُمعن في خرق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701
0
آخر الأخبار
14:23
الوزير ياسين جابر في لقاء مع نادي العاملين اللبنانيين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: نعد خطة لوضع حد للتهرب الجمركي ونتفاوض مع شركات لتركيب سكانرز لكل المرافق الحدودية مع خطة تضمن صيانة السكانيرز بشكل فوري فور تعطلها
آخر الأخبار
14:23
الوزير ياسين جابر في لقاء مع نادي العاملين اللبنانيين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: نعد خطة لوضع حد للتهرب الجمركي ونتفاوض مع شركات لتركيب سكانرز لكل المرافق الحدودية مع خطة تضمن صيانة السكانيرز بشكل فوري فور تعطلها
0
أخبار لبنان
07:49
وزير الطاقة يعيد النظر بآليات ترخيص الآبار
أخبار لبنان
07:49
وزير الطاقة يعيد النظر بآليات ترخيص الآبار
0
أخبار لبنان
2025-03-22
وزير الدفاع: لبنان يرفض العودة الى ما قبل وقف اطلاق النار
أخبار لبنان
2025-03-22
وزير الدفاع: لبنان يرفض العودة الى ما قبل وقف اطلاق النار
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
شوكولا دبي تشعل أزمة الفستق الحلبي بعد جنون التيك توك
تقارير نشرة الاخبار
13:46
شوكولا دبي تشعل أزمة الفستق الحلبي بعد جنون التيك توك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الوفد اللبناني في واشنطن: الاصلاحات ضرورية للبنان لا لأي طرف آخر والمشوار شاق
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الوفد اللبناني في واشنطن: الاصلاحات ضرورية للبنان لا لأي طرف آخر والمشوار شاق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
المغترب اللبناني من قلب باريس يحيي العادات والتقاليد
تقارير نشرة الاخبار
13:41
المغترب اللبناني من قلب باريس يحيي العادات والتقاليد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باصات النقل المشترك تصل إلى شتورة وصور وطرابلس
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باصات النقل المشترك تصل إلى شتورة وصور وطرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
في بيروت... المناصفة في المجلس البلدي مقابل تجريد المحافظ من صلاحياته لصالح رئيس البلدية
تقارير نشرة الاخبار
13:38
في بيروت... المناصفة في المجلس البلدي مقابل تجريد المحافظ من صلاحياته لصالح رئيس البلدية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هكذا ودعت مدن العالم البابا فرنسيس
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هكذا ودعت مدن العالم البابا فرنسيس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
علاقة خاصة بين البابا وشبيبة لبنان: انتم في صلاتي!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
علاقة خاصة بين البابا وشبيبة لبنان: انتم في صلاتي!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل تكشف عن خطتها للسيطرة على قطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل تكشف عن خطتها للسيطرة على قطاع غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إسرائيل تُمعن في خرق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إسرائيل تُمعن في خرق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
صحف اليوم
00:29
“المجموعة الأُم” لمطلقي الصواريخ على إسرائيل من لبنان... هل أُوقعت؟
صحف اليوم
00:29
“المجموعة الأُم” لمطلقي الصواريخ على إسرائيل من لبنان... هل أُوقعت؟
2
حال الطقس
02:06
رياح قوية غبار وارتفاع في درجات الحرارة…
حال الطقس
02:06
رياح قوية غبار وارتفاع في درجات الحرارة…
3
اقتصاد
02:17
انخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:17
انخفاض في أسعار المحروقات
4
أمن وقضاء
08:56
إشكال وإطلاق نار في عين التينة - الضنية على خلفية الانتخابات البلدية
أمن وقضاء
08:56
إشكال وإطلاق نار في عين التينة - الضنية على خلفية الانتخابات البلدية
5
خبر عاجل
02:00
استهداف سيارة في بعورته الدامور
خبر عاجل
02:00
استهداف سيارة في بعورته الدامور
6
أخبار لبنان
03:44
مصدر أمنيّ لوكالة فرانس برس: اغتيال قيادي في “الجماعة الإسلامية” في غارة بعورتا
أخبار لبنان
03:44
مصدر أمنيّ لوكالة فرانس برس: اغتيال قيادي في “الجماعة الإسلامية” في غارة بعورتا
7
منوعات
08:58
ابنة دونالد ترامب تستعرض مهاراتها بركوب الأمواج في كوستاريكا... قوامها الممشوق حديث المتابعين! (صور)
منوعات
08:58
ابنة دونالد ترامب تستعرض مهاراتها بركوب الأمواج في كوستاريكا... قوامها الممشوق حديث المتابعين! (صور)
8
أخبار دولية
13:05
الساعات الأخيرة للبابا فرنسيس...
أخبار دولية
13:05
الساعات الأخيرة للبابا فرنسيس...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More