نائب الرئيس الأميركي يعلن عن تقدّم في المحادثات التجارية مع الهند

أعلن نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إحراز "تقدّم جيد" نحو إبرام اتفاق تجاري مع الهند، بعد لقائه رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي في نيودلهي.



وقال فانس في جايبور، إحدى محطّات زيارته للهند التي تستغرق أربعة أيام، إنّ "رئيس الوزراء مودي مفاوض صعب، ويصعب انتزاع تنازلات منه".



وأشار إلى أنّ "هذا أحد الأسباب التي تجعلنا نحترمه"، مضيفا أن "رئيس الحكومة مودي وأنا أحرزنا تقدّما جيدا للغاية في جميع النقاط".



وقال: "حكومتينا تعملان بجهد من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري قائم على الأولويات المشتركة، عبر خلق فرص عمل جديدة وبناء سلاسل توريد مستدامة وضمان الرخاء لعمّالنا".



وأشار نائب الرئيس الأميركي إلى شراكة مربحة للجانبين بين دولتين "لديهما الكثير لتقدّمانه لبعضهما البعض"، داعيا نيودلهي إلى شراء المزيد من المعدّات العسكرية الأميركية وتعزيز العلاقات في مجال الطاقة.