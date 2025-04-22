السلطات السورية توقف ضابط أمن سابقا "متورطا بجرائم حرب"

أعلنت وزارة الداخلية السورية، توقيف ضابط بارز من المخابرات الجوية في خلال الحكم السابق، قالت إنه ضالع في ارتكاب "جرائم حرب" وتولى التنسيق بين حزب الله ومجموعات مسلحة في سوريا.وأتى ذلك في إطار سلسلة توقيفات أعقبت إطاحة الرئيس بشار الأسد.وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته على تطبيق تلغرام: "مديرية أمن اللاذقية تلقي القبض على العميد المجرم سلطان التيناوي، أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية، والمتورط في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين، من بينها مجزرة في منطقة جيرود بريف دمشق في تموز 2016".وشغل التيناوي، وفق البيان، منصب "مسؤول التنسيق بين قيادات في ميليشيا حزب الله اللبناني وعدد من المجموعات الطائفية في سوريا، وساهم في تقديم الدعم لها".وأحيل على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه، وفق البيان.وتعد المخابرات الجوية إحدى الفروع الأمنية السيئة السمعة خلال حكم الأسد.وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس، إن التيناوي شغل مناصب إدارية عليا في المخابرات الجوية في خلال الفترة التي ترأس الجهاز اللواء جميل الحسن، المطلوب من الانتربول والذي تتهمه واشنطن بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية"، وتحمّله المسؤولية المباشرة عن "إلقاء آلاف الأطنان من البراميل المتفجّرة على الشعب السوري وقتل آلاف المدنيين الأبرياء بمساعدة مسؤولين عسكريين وأمنيين".وأوضح المصدر أن "التيناوي كان أيضا على رأس فرع المعلومات التابع للمخابرات الجوية قبل سقوط النظام، وهو أحد الأجهزة الأمنية الخفية والقوية في البلاد".