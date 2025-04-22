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بوتين يعلن عقد قمة روسية عربية هذا العام
أخبار دولية
2025-04-22 | 11:31
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بوتين يعلن عقد قمة روسية عربية هذا العام
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قمة روسية عربية ستعقد هذا العام، على خلفية التوتر غير المسبوق مع الغرب بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتجري روسيا تحولا جذريا تجاه شركائها الآسيويين والأفارقة والعرب منذ بدأت هجومها الكبير على أوكرانيا في العام 2022 وتعرضت لعقوبات غربية شديدة أثرت على اقتصادها.
وقال بوتين أثناء استقباله سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد في الكرملين: "ننوي تنظيم قمة بين روسيا والدول العربية هذا العام".
وأضاف الرئيس الروسي أن "الكثير من أصدقائنا في العالم العربي يؤيدون هذه الفكرة"، داعيا سلطان عمان إلى "قمة بين الجامعة العربية وروسيا" لم يحدد مكانها أو زمانها بعد.
أخبار دولية
روسيا
بوتين
قمة روسية عربية
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