ولي عهد دبي: شركة دو توقع اتفاقا مع مايكروسوفت لتشييد مركز بيانات ضخم بملياري درهم

أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، وقعت اتفاقا بقيمة ملياري درهم إماراتي مع شركة مايكروسوفت "لتشييد مركز بيانات ضخم فائق الأداء".



وذكر ولي عهد دبي في منشوره على منصة إكس أن الاتفاق تم توقيعه خلال أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي.