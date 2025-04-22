روبيو: إدارة ترامب تعيد تنظيم وزارة الخارجية

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعيد تنظيم وزارة الخارجية الأميركية لإلغاء بعض المكاتب التي تعتبرها زائدة على الحاجة، وكذلك بعض البرامج التي تقول إنها لا تتوافق مع المصالح الأميركية.



وقال روبيو في بيان: "سيعزز هذا النهج الوزارة من كل جوانبها، من المكاتب إلى السفارات. وستُدمج الوظائف الخاصة بكل منطقة لزيادة فعاليتها، وستُلغى المكاتب الزائدة، وستتوقف البرامج غير القانونية التي لا تتوافق مع المصالح الوطنية الأساسية لأميركا".