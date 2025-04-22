ترامب يؤكد وقوفه إلى جانب نتنياهو على كل الصعد

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقوفه إلى جانبه على كل الصعد.



وكتب على موقع تروث سوشال: "لقد تحدثت للتو إلى رئيس وزراء إسرائيل ...بشأن العديد من المواضيع بما في ذلك التجارة وإيران وما إلى ذلك، مؤكدا وقوفه التام إلى جانبه "في كل المسائل".