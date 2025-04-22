إيران تحتجز سفينتين ترفعان علم تنزانيا تنقلان "وقودا مهربا" في الخليج

أعلنت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينتين ترفعان علم تنزانيا في الخليج وقالت إنهما تنقلان "وقودا مهربا".



وذكرت التقارير أن السفينتين تحملان 1.5 مليون لتر من وقود الديزل المهرب.