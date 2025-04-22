إيران تعلن تأجيل محادثات فنية مع الولايات المتحدة إلى السبت

أرجئت المحادثات الفنية التي كان من المقرر أن تجريها طهران وواشنطن في سياق المفاوضات بينهما بشأن الملف النووي للجمهورية الإسلامية، من الأربعاء الى السبت، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية.



وقال المتحدث باسم الوزارة اسماعيل بقائي: "بناء على اقتراح عُمان وموافقة الوفدين الإيراني والأميركي، أرجئ الاجتماع التشاوري الفني بين البلدين، والذي كان مقررا عقده الأربعاء، الى السبت"، وهو اليوم المقرر أن تُعقد خلاله الجولة الثالثة من المباحثات بوساطة عمانية، والتي يقودها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.