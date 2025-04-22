ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات من 13 إلى 16أيار

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين أن زيارة الرئيس دونالد ترامب المقبلة إلى السعودية وقطر والإمارات ستجري في الفترة من 13 إلى 16 أيار.