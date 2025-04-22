إسرائيل تأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة

أكد وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات لرويترز أن إسرائيل تأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات العالمية في التاسع من تموز.



وقال بركات في مقابلة خلال زيارة لأبوظبي: "هناك عدد من الأمور قيد النقاش... لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن الجانبين متفائلان حيال إمكان التوصل إلى اتفاق".