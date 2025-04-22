بوتين يعرض وقف غزو أوكرانيا عند خط المواجهة الحالي

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض وقف غزو أوكرانيا على امتداد خط المواجهة الحالي، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق سلام مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وأضاف التقرير نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات أن بوتين أبلغ ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الخاص، في خلال اجتماع في سان بطرسبرج هذا الشهر، أن موسكو قد تتنازل عن مطالبها بالسيادة على مساحات في أربع مناطق أوكرانية محتلة جزئيا لا تزال تحت سيطرة كييف.