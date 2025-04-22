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أربعة جرحى في انفجار مستودع ذخيرة في روسيا
أخبار دولية
2025-04-22 | 16:12
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أربعة جرحى في انفجار مستودع ذخيرة في روسيا
سقط أربعة جرحى في انفجار وقع في مستودع ذخيرة في منطقة فلاديمير في شرق روسيا، على ما أفاد الجيش الذي أرجع أسباب الحادث إلى عدم التزام معايير السلامة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان عبر تطبيق تلغرام: "بسبب اندلاع حريق في محيط قاعدة عسكرية في منطقة فلاديمير، انفجرت ذخائر مخزّنة في مستودع".
وأضافت: "وفقا للمعلومات الأولية، السبب وراء الحريق هو مخالفة قواعد السلامة خلال العمل بمواد متفجّرة".
وأشارت الوزارة إلى أنّ عناصر إطفاء تابعين للجيش ووزارة الطوارئ أُرسلوا إلى المكان.
من جانبها، أشارت النيابة العامة في منطقة فلاديمير إلى أنّ الانفجار وقع بالقرب من بلدة بارسوفو على بعد نحو 80 كيلومترا شمال شرق موسكو.
وكتب حاكم المنطقة ألكسندر أفديف في منشور عبر تطبيق تلغرام مساء الثلاثاء، أن أربعة أشخاص أصيبوا في الحادث، أدخل اثنان منهم المستشفى.
وأشار إلى إجلاء نحو 450 شخصا من بلدات مجاورة وأُعلنت حالة الطوارئ في كيرجاتش حيث تقع بارسوفو.
أخبار دولية
انفجار
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