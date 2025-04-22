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كييف تستدعي سفير الصين للتعبير عن "قلقها البالغ" إزاء "مشاركة صينيين في أعمال عدائية" ضد أوكرانيا

أخبار دولية
2025-04-22 | 16:48
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كييف تستدعي سفير الصين للتعبير عن &quot;قلقها البالغ&quot; إزاء &quot;مشاركة صينيين في أعمال عدائية&quot; ضد أوكرانيا
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كييف تستدعي سفير الصين للتعبير عن "قلقها البالغ" إزاء "مشاركة صينيين في أعمال عدائية" ضد أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أنها استدعت السفير الصيني للتعبير عن "قلقها البالغ" إزاء معلومات عن انخراط مقاتلين صينيين في الجيش الروسي وتقديم شركات صينية دعما لموسكو في صنع معدات عسكرية.
     
وجاء في بيان للخارجية الأوكرانية أن "نائب وزير الخارجية يفهين بيريبيينيس شدّد على أنّ انخراط مواطنين صينيين في أعمال عدائية ضدّ أوكرانيا إلى جانب الدولة المعتدية، فضلا عن ضلوع شركات صينية في إنتاج معدات عسكرية في روسيا، يثيران قلقا بالغا ويناقضان روحية الشراكة بين أوكرانيا والصين".
     

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