بوتين يقترح تجميد خط الجبهة في أوكرانيا

أعلنت صحيفة فايننشال تايمز الثلاثاء أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض على الولايات المتّحدة وقف غزوه لأوكرانيا وتجميد خط الجبهة الحالي.



وقالت الصحيفة البريطانية نقلا عن "أشخاص مطّلعين على الملفّ" أنّ بوتين قدّم هذا الاقتراح في مطلع نيسان خلال لقاء جمعه مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في سانت بطرسبرغ في إطار المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.



ويعني وقف القتال وتجميد خط الجبهة بالنسبة لموسكو تخلّيها عن مطلبها المتمثّل بالسيطرة على كامل مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي تحتلّ القوات الروسية أجزاء كبيرة منها.



ونقلت الصحيفة عن مصادرها قولهم إنّ الرئيس الروسي مستعدّ لتقديم هذا التنازل إذا ما وافقت الولايات المتّحدة على مطالبه الرئيسية المتمثّلة خصوصا بالاعتراف بسيادة موسكو على شبه جزيرة القرم التي ضمّتها إليها في 2014، وعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.