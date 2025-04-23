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انتكاسة قضائية ثانية لترامب في مسعاه لإغلاق "صوت أميركا"

أخبار دولية
2025-04-22 | 23:57
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انتكاسة قضائية ثانية لترامب في مسعاه لإغلاق &quot;صوت أميركا&quot;
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انتكاسة قضائية ثانية لترامب في مسعاه لإغلاق "صوت أميركا"

أمر قاض فدرالي في واشنطن الثلاثاء إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتراجع عن سعيها لإغلاق وسائل إعلام حكومية موجّهة للجمهور في الخارج، وفي مقدمّها إذاعة "صوت أميركا"، في ثاني انتكاسة قضائية في هذا الملف للرئيس الجمهوري.
     
ومني ترامب بانتكاسة أولى في هذا الملف في نهاية آذار حين علّق قاض فدرالي آخر قرار الإدارة الجمهورية وقف أنشطة هذه المؤسّسات الإعلامية العامّة. ويومها أصدر ذلك القرار القاضي الفدرالي في نيويورك بول أويتكين.
     
والثلاثاء، أصدر القاضي الفدرالي في العاصمة الاتحادية رويس لامبيرث، بناء على مراجعة قُدّمت إليه بصورة عاجلة، قرارا أمر بموجبه الحكومة الأميركية بالعودة عن مسعاها لإغلاق هذه المؤسسات.
     
وفي قراره أمر القاضي لامبيرث الحكومة بأن تعيد موظفي "الوكالة الأميركية للإعلام الدولي"، الهيئة المولجة الإشراف على عمل هذه المؤسّسات الإعلامية، إلى وظائفهم وأن تستأنف دفع الإعانات المالية المخصّصة لهذه المؤسسات من قبل الكونغرس والمعلّقة منذ آذار.
     

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