ترامب: "لا نيّة لديّ لإقالة" رئيس الاحتياطي الفدرالي

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنّ "لا نيّة" لديه لإقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي، في خطوة بدا وكأنّه يسعى من خلالها لتهدئة الأسواق التي اضطربت بشدة في أعقاب انتقاداته الشديدة لجيروم باول.



وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "لا نيّة لديّ لإقالته. آمل أن أراه أكثر نشاطا في تطبيق فكرته لخفض أسعار الفائدة، فهذا هو الوقت الأمثل لخفضها"، مكررا بذلك مطالبته رئيس الاحتياطي الفدرالي باتّخاذ إجراءات لتعزيز التيسير النقدي دعما للاقتصاد.



وأضاف الرئيس الجمهوري "إذا لم يفعل ذلك، فهل تكون تلك النهاية؟ كلا".



ويمثّل هذا التصريح تراجعا من جانب ترامب الذي وصف الإثنين رئيس الاحتياطي الفدرالي بأنّه "فاشل كبير".

