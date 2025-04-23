الصحة العالمية: إعادة تنظيم واسعة وتسريح موظفين مع خفض التمويل الأميركي

أوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس، بأنّ "خفض التمويل الأميركي ترك الوكالة الأممية تعاني من فجوة ضخمة في الميزانية ممّا سيجبرها على خفض عملياتها وتسريح موظفين.



وقال تيدروس للدول الأعضاء في المنظمة بحسب نص كلمته الافتتاحية، التي نقلتها "فرانس برس": "إن الخفض المفاجئ في الدخل ترك لنا فجوة كبيرة في الرواتب ولم يترك لنا خيارا سوى تقليص نطاق عملنا وقوتنا العاملة".



وتستعدّ منظمة الصحة العالمية لانسحاب الولايات المتحدة التي كانت أكبر مانح لها حتى الآن، في كانون الثاني المقبل منها.