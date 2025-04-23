الرئيس الصيني يؤكد أن الرسوم الجمركية "تضرّ" بالتجارة الدولية

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ الأربعاء أن الرسوم الجمركية "تضر" بنظام التجارة العالمي المتعدد الأطراف، لدى استقباله نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في بكين، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عنه قوله لعلييف إن الرسوم الجمركية والحروب التجارية "تقوّض الحقوق المشروعة ومصالح جميع البلدان وتضر بنظام التجارة المتعدد الأطراف وتؤثر على النظام الاقتصادي العالمي".

