المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان تزور روسيا

بدأت اليوم المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، زيارة إلى موسكو، في إطار مشاوراتها المستمرة مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية.



ومن المقرر أن تلتقي بلاسخارت خلال زيارتها، مسؤولين روس رفيعي المستوى لبحث التطورات في لبنان، والسُبل التي يمكن من خلالها للمجتمع الدولي تقديم أفضل دعم لتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701 (2006).