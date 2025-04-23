تسعة قتلى وعشرات الجرحى بضربة روسية في جنوب شرق أوكرانيا

أسفرت ضربة روسية شنّتها مسيّرة على حافلة تنقل عمالا في منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات بجروح، وفق ما أفاد حاكم المنطقة.



وكتب الحاكم سيرغي لياسك على تلغرام، أن "هجوم العدو أودى بحياة تسعة أشخاص" في مدينة مارغانيتس في جنوب شرق البلاد.



وأضاف أن "حصيلة الجرحى ترتفع"، مشيرا إلى أن العدد يبلغ حاليا 30 مصابا.



وأفادت السلطات الأوكرانية أيضا عن اندلاع حرائق في عدة مناطق ليلا بعد الهجمات الروسية.