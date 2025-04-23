الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

السعودية والهند تتفقان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة

أخبار دولية
2025-04-23 | 03:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
السعودية والهند تتفقان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
السعودية والهند تتفقان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلا عن بيان مشترك، أن المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، والهند ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط عالميا، اتفقتا على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة بما في ذلك إمدادات النفط الخام وغاز البترول المسال.

وورد في البيان: "في مجال الطاقة، اتفق الجانب الهندي على العمل مع المملكة لتعزيز استقرار أسواق النفط العالمية وتحقيق التوازن في ديناميكيات سوق الطاقة العالمية. وأكدا على ضرورة ضمان أمن إمدادات جميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية".

أخبار دولية

والهند

تتفقان

تعزيز

التعاون

الطاقة

LBCI التالي
الرئيس الصيني: الرسوم الجمركية والحروب التجارية تضر بالنظام الاقتصادي العالمي
تسعة قتلى وعشرات الجرحى بضربة روسية في جنوب شرق أوكرانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-03-28

ماكرون: الاولوية الاخرى للتعاون مع لبنان هي الطاقة وفرنسا مستعدة لوضع خبراتها وشركاتها في مجال الطاقة لدعم المشاريع في هذا المجال

LBCI
آخر الأخبار
2025-03-11

وكالة الأنباء السعودية: الرياض وكييف اتفقتا على تعزيز العلاقات الاستثمارية في قطاع الطاقة والصناعات الغذائية والبنى التحتية

LBCI
آخر الأخبار
2025-03-11

وكالة الأنباء السعودية: الرياض وكييف اتفقتا على تعزيز العلاقات الاستثمارية في قطاع الطاقة والصناعات الغذائية والبنى التحتية

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-14

ترامب: سياسة إدارتي ستركز على جعل أميركا مهيمنة في مجال الطاقة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:17

ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تدعو إسرائيل للسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة

LBCI
أخبار دولية
03:56

بكين: الباب "مفتوح" لمحادثات تجارية مع واشنطن

LBCI
أخبار دولية
03:53

بريطانيا تعلن تأجيل محادثات وزراء الخارجية بشأن السلام في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
03:31

الرئيس الصيني: الرسوم الجمركية والحروب التجارية تضر بالنظام الاقتصادي العالمي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
01:12

تأثير اضطراب صحراوي على لبنان: حرارة مرتفعة وغُبار كثيف.. ومطر موحل مُحتمل ليل الخميس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

المغترب اللبناني من قلب باريس يحيي العادات والتقاليد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

في بيروت... المناصفة في المجلس البلدي مقابل تجريد المحافظ من صلاحياته لصالح رئيس البلدية

LBCI
فنّ
03:49

بعد الانتقادات التي طالت إطلالته في كوتشيلا... محمد رمضان يخرج عن صمته ويرد! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:44

كنعان يكشف للـLBCI عن محور لقاءاته مع المسؤولين الاميركيين

LBCI
أخبار لبنان
00:27

أورتاغوس: ترامب سيزور السعودية في أول جولة شرق أوسطية والإدارة الأميركية تدعم مسار التعافي في لبنان بقيادة شجاعة

LBCI
أخبار لبنان
16:55

سلسلة لقاءات للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

شوكولا دبي تشعل أزمة الفستق الحلبي بعد جنون التيك توك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الوفد اللبناني في واشنطن: الاصلاحات ضرورية للبنان لا لأي طرف آخر والمشوار شاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

المغترب اللبناني من قلب باريس يحيي العادات والتقاليد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

باصات النقل المشترك تصل إلى شتورة وصور وطرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

في بيروت... المناصفة في المجلس البلدي مقابل تجريد المحافظ من صلاحياته لصالح رئيس البلدية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هكذا ودعت مدن العالم البابا فرنسيس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
13:05

الساعات الأخيرة للبابا فرنسيس...

LBCI
منوعات
08:58

ابنة دونالد ترامب تستعرض مهاراتها بركوب الأمواج في كوستاريكا... قوامها الممشوق حديث المتابعين! (صور)

LBCI
حال الطقس
01:12

تأثير اضطراب صحراوي على لبنان: حرارة مرتفعة وغُبار كثيف.. ومطر موحل مُحتمل ليل الخميس

LBCI
منوعات
04:46

صدمة كبيرة في الوسط الفني... الموت يغيب الإعلامي صبحي عطري

LBCI
أمن وقضاء
08:56

إشكال وإطلاق نار في عين التينة - الضنية على خلفية الانتخابات البلدية

LBCI
اخبار البرامج
15:54

"رياض سلامة كان كبش محرقة"... محمد الحوت في حديث مؤثر عن زوجته الراحلة وهذا ما قاله عن الميدل إيست (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

المغترب اللبناني من قلب باريس يحيي العادات والتقاليد

LBCI
أخبار دولية
11:55

ترامب يؤكد وقوفه إلى جانب نتنياهو على كل الصعد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More