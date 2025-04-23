السعودية والهند تتفقان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلا عن بيان مشترك، أن المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، والهند ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط عالميا، اتفقتا على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة بما في ذلك إمدادات النفط الخام وغاز البترول المسال.



وورد في البيان: "في مجال الطاقة، اتفق الجانب الهندي على العمل مع المملكة لتعزيز استقرار أسواق النفط العالمية وتحقيق التوازن في ديناميكيات سوق الطاقة العالمية. وأكدا على ضرورة ضمان أمن إمدادات جميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية".