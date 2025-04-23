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الرئيس الصيني: الرسوم الجمركية والحروب التجارية تضر بالنظام الاقتصادي العالمي
أخبار دولية
2025-04-23 | 03:31
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الرئيس الصيني: الرسوم الجمركية والحروب التجارية تضر بالنظام الاقتصادي العالمي
أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن الحروب الجمركية والتجارية تقوض الحقوق والمصالح المشروعة لجميع الدول وتلحق ضررا بالنظام التجاري متعدد الأطراف وتترك أثرا على النظام الاقتصادي العالمي.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي القول في خلال اجتماع مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بكين إن الصين مستعدة للعمل مع أذربيجان لحماية النظام الدولي.
وأعلن الجانبان "إقامة شراكة استراتيجية شاملة" بين بلديهما.
ووقعا 20 وثيقة تعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية، في مجالات تشمل القانون والتنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي وحقوق الملكية الفكرية والفضاء.
ويقوم رئيس أذربيجان بزيارة دولة إلى الصين تستمر حتى غد الخميس.
أخبار دولية
الصيني:
الرسوم
الجمركية
والحروب
التجارية
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