بريطانيا تعلن تأجيل محادثات وزراء الخارجية بشأن السلام في أوكرانيا

أعلنت الحكومة البريطانية أنه تم تأجيل المحادثات المقررة في لندن، بين وزراء خارجية عدد من الدول لبحث السلام في أوكرانيا.



وأفادت الخارجية البريطانية فرانس برس بأن "اجتماع محادثات السلام في أوكرانيا مع وزراء الخارجية اليوم تأجّل، وبأن المحادثات على مستوى المسؤولين لا تزال قائمة.